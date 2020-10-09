Третье место в мире по числу подписчиков в Instagram занял Дуэйн Джонсон

Американский рестлер и актер Дуэйн Скала Джонсон занял третье место по числу подписчиков Instagram во всем мире. За его аккаунтом наблюдают более 200 миллионов пользователей.

Об том, что актер вышел на третье место в мире, сообщила ET Canada. Ранее сам Дуэйн Джонсон опубликовал в своем Instagram праздничный ролик, в рассказал, что на него подписались 200 миллионов человек. В нем он отметил, что усвоил один урок.

«Вот что я узнал за последние несколько недель: надо всегда говорить правду. И когда вы говорите правду, делайте все возможное, чтобы преподнести ее с достоинством, состраданием, уважением и взяв себя в руки. Огромное спасибо за то, что дали мне возможность высказать мою правду», — рассказал Джонсон.

На первом месте по числу подписчиков в Instagram расположился португальский футболист Криштиану Роналду. За его аккаунтом следят более 238 миллионов человек со всего мира. Второе место занимает певица Ариана Гранде. На ее страничку подписались на 35 миллионов человек меньше — 203 миллиона.