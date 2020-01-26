Солнцев рассказал, куда делась исчезнувшая из Instagram Боня

Шоумен Рустам Солнцев рассказал, из-за чего пропала из Instagram участница реалити-шоу «Дом-2» Виктория Боня. Поклонники и подписчики Бони в соцсети забеспокоились, когда Instagram-аккаунт знаменитости был удален. Это произошло через некоторое время после того, как стало известно о ее поездке в Перу.

Друг Бони шоумен Рустам Солнцев не считает, что теледива исчезла. По его мнению, знаменитость полетела в Перу для медитации.

«Я не думаю, что она куда-то исчезла, она же там практиками занимается. Думаю, что Вика где-то на медитации. Поэтому уверен, что она скоро появится», — сказал Солнцев в беседе с Nation News. Он также добавил, что у него есть версия насчет удаления страницы Бони в Instagram у меня есть версия, но озвучить ее он сможет через пару-тройку дней.

Перед своим таинственным исчезновением Боня рассказала подписчикам, что отправится в Перу, где «пойдет так глубоко в джунгли, где еще до сих пор живут племена каннибалов». Некоторые фолловеры знаменитости посчитали, что Боня устала от пристального внимания фотокамер и хочет побыть в одиночестве.

Подписчики Виктории писали в direct ее рабочей страницы. Им ответили, что все в порядке и аккаунт Бони будет скоро восстановлен.