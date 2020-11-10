10 ноября 2020, 14:22
Инсайдеры сообщили о ссоре Меган Маркл и принца Гарри
Инсайдеры сообщили о ссоре принца Гарри и его жены Меган Маркл. Предположительно, причиной разногласий стали выборы нового президента США, пишет издание New Idea.
Уточняется, что члены королевской семьи не должны высказываться о политике. По этой причине, Гарри не делился мнением о кандидатах на пост главы Штатов. Также он пытался остановить свою супругу от агитационных речей в пользу Джо Байдена, сообщила «Экспресс газета».
На этой почве между возлюбленными завязался конфликт, в ходе которого Гарри заявил, что из-за жизни в США он лишен возможности навещать своих близких. Меган обиделась на мужа и заявила, что желает побыть одна. По словам инсайдеров, она собирается улететь в Мексику.