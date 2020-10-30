30 октября 2020, 13:02
Инсайдеры сообщили, что Скарлетт Йоханссон тайно сыграла свадьбу
Представители благотворительной организации Meals on Wheels сообщили, что голливудская актриса Скарлетт Йоханссон тайно вышла замуж за американского комика Колина Джоста.
По информации инсайдеров, пара встречалась около трех лет, однако фанаты мало что знают об их отношениях. Артистка и ее возлюбленный стараются скрывать личную жизнь.
«Мы очень рады сообщить, что на выходных Скарлетт Йоханссон и Колин Джост поженились. Церемония была камерной, только для самых близких друзей и родственников. Были соблюдены все меры предосторожности из-за ситуации с COVID-19», — процитировала «Экспресс газета» сообщение фонда.
Новоиспеченные супруги пожелали помочь одиноким и пожилым людям, поддержав организацию. Сотрудники фонда предложили сделать пожертвование в честь пары.
Этот брак стал третьим для Скарлетт. Новость о регистрации брака пока официально не подтверждена.