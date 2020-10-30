Инсайдеры сообщили, что Скарлетт Йоханссон тайно сыграла свадьбу

По информации инсайдеров, пара встречалась около трех лет, однако фанаты мало что знают об их отношениях. Артистка и ее возлюбленный стараются скрывать личную жизнь.

«Мы очень рады сообщить, что на выходных Скарлетт Йоханссон и Колин Джост поженились. Церемония была камерной, только для самых близких друзей и родственников. Были соблюдены все меры предосторожности из-за ситуации с COVID-19», — процитировала «Экспресс газета» сообщение фонда.

Новоиспеченные супруги пожелали помочь одиноким и пожилым людям, поддержав организацию. Сотрудники фонда предложили сделать пожертвование в честь пары.

Этот брак стал третьим для Скарлетт. Новость о регистрации брака пока официально не подтверждена.