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    27 января 2021, 12:05

    Инсайдеры: мать Пелагеи наняла детективов для поиска денег бывшего мужа

    Полина Петрова

    Подруга нападающего клуба КХЛ ЦСКА Ивана Телегина заявила, что его бывшая жена, певица Пелагея, наняла детективов для поиска его денежных средств, информирует сайт kp.ru.
    Инсайдеры: мать Пелагеи наняла детективов для поиска денег бывшего мужа

    Пара была в браке три года. 26 декабря 2019 года артистка объявила о разводе со спортсменом. В настоящий момент вопрос с алиментами уже решен. Телегин выплачивает экс-супруге на содержание дочери Таисии практически 800 тысяч рублей в месяц. При этом раздел имущества все еще продолжается.

    По словам приятельницы Ивана, Пелагея обвинила его в финансовых махинациях.

    «Ее мать даже якобы нанимала детективов, чтобы разыскать „спрятанное“ имущество Телегина. Такие слухи во всяком случае ходили в спортивной тусовке. Пелагея подозревает, что Иван переписал часть активов на своих друзей», — пояснила собеседница издания.

    Знакомых хоккеиста вызывали в суд с вопросами, откуда у них дорогие машины и другие материальные блага. Подруга Телегина отметила, что в браке с Иваном Пелагея переводила все свои гонорары матери. Она якобы не вкладывалась в покупку машины, дома и квартиры.