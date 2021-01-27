Инсайдеры: мать Пелагеи наняла детективов для поиска денег бывшего мужа

Пара была в браке три года. 26 декабря 2019 года артистка объявила о разводе со спортсменом. В настоящий момент вопрос с алиментами уже решен. Телегин выплачивает экс-супруге на содержание дочери Таисии практически 800 тысяч рублей в месяц. При этом раздел имущества все еще продолжается.

По словам приятельницы Ивана, Пелагея обвинила его в финансовых махинациях.

«Ее мать даже якобы нанимала детективов, чтобы разыскать „спрятанное“ имущество Телегина. Такие слухи во всяком случае ходили в спортивной тусовке. Пелагея подозревает, что Иван переписал часть активов на своих друзей», — пояснила собеседница издания.

Знакомых хоккеиста вызывали в суд с вопросами, откуда у них дорогие машины и другие материальные блага. Подруга Телегина отметила, что в браке с Иваном Пелагея переводила все свои гонорары матери. Она якобы не вкладывалась в покупку машины, дома и квартиры.