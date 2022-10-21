Инна Чурикова дала первый комментарий после госпитализации | 360°

Знаменитости 21 октября 2022, 17:00 Инна Чурикова дала первый комментарий после госпитализации Актриса Инна Чурикова рассказала о ходе восстановления после травмы Кинопоиск

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Театр имени Вахтангова отменил показы спектакля «Аудиенция» о британской королеве Елизавете II, которые должны были пройти 20 и 21 октября. Причиной назвали состояние здоровья актрисы, народной артистки СССР Инны Чуриковой, исполняющую главную роль в постановке. В комментарии Teleprogramma.pro Чурикова рассказала о своем текущем самочувствии.

Актриса рассказала, что пока не готова выйти на сцену.

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«Как только организм скажет: „Подъем“, я и буду играть», — прокомментировала она.

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Летом 78-летняя актриса упала со сцены и получила травму грудины, подвздошной кости и ребер. Ее поместили в реанимацию Боткинской больницы, но вскоре перевели в обычную палату, а потом отпустили домой. Однако травма по-прежнему дает о себе знать. Сейчас актриса восстанавливается в своем доме в компании мужа, режиссера Глеба Панфилова.

Инна Чурикова отпраздновала свой день рождения 5 октября, актрисе исполнилось 79 лет.