Информация о госпитализации телеведущего Валдиса Пельша не подтвердилась

Директор шоумена и телеведущего Валдиса Пельша Табриз Шахиди опроверг информацию о его госпитализации. Об этом написало РИА «Новости».

«Насколько я знаю, никаких проблем со здоровьем у Валдиса нет. Плановый ежегодный чекап, который каждый год СМИ почему-то классифицируют как «проблемы со здоровьем», — процитировали «Известия» слова директора.

Пельш также подтвердил, что с его здоровьем все в полном порядке. Он добавил, что проходит плановый осмотр.