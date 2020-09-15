Инфицированный СОVID-19 Назаров рассказал о своем состоянии

Российский актер Юрий Назаров, который был госпитализирован в лечебное учреждение с двусторонней пневмонией и подтвержденным коронавирусом, рассказал о своем состоянии.

«При всем моем научном атеизме, это — дело божье. Как Господь распорядится, так и будет. Пока у меня убрали кислород, мол, сам привыкай, все нормально», — процитировал артиста телеканал «Звезда».

Ранее новостями о самочувствии актера поделилась его дочь Татьяна. По ее словам, актер чувствует себя лучше. В настоящий момент он все еще в медицинском учреждении. Назаров не находится на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Женщина отметила, что ему помогает некий прибор. Татьяна пояснила, что у ее отца отличное настроение. Она добавила, что артист собирается вернуться домой к концу текущей недели.

Напомним, Назаров оказался в реанимации с подтвержденным коронавирусом. Его дочь после госпитализации отца сообщила, что артист находился в тяжелом состоянии, но не в критичном. Она сообщила, что мужчину не потребовалось подключать к аппарату ИВЛ. Женщина выразила надежду, что в скором времени отец вылечится.