01 марта 2024, 03:18
«Инфантильный, но добрый». Блогер Лилия Абрамова — о тиктокере Дане Милохине
Блогер Лилия Абрамова назвала Милохина педагогически запущенным ребенком
Актриса и блогер Лилия Абрамова, более известная как Татарка FM, назвала тиктокера Даню Милохина педагогически запущенным ребенком, инфантильным, но очень добрым парнем, который из-за жизни в детском доме так и не понял, что такое Родина. Об этом артистка рассказала ведущей «360» Аксинье Гурьяновой.
Абрамова призналась, что не следит за жизнью Милохина, но в целом относится к нему снисходительно, как к 10-летнему ребенку, хотя он уже совершеннолетний. То, что он когда-то исполнил гимн на украинском языке говорит о том, что рядом с ним мог находиться «нехороший взрослый».
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«Он очень добрый мальчик. У него нет агрессии, нет зависти», — объяснила она.
По словам Абрамовой, если дети и подростки обожают Милохина, значит в нем есть что-то хорошее.
«Что можно хотеть от ребенка, который вырос в детском доме? Как человек может любить государство, в котором его никто никогда не любил?» — заметила она.
Абрамова также выразила уверенность, что если бы Милохина призвали в армию, то это пошло бы ему на пользу, он бы с этим справился.
Относительно финансирования ВСУ актриса добавила, что изменила бы свое мнение о Милохине, если бы он в этом отметился.
«За это надо наказывать самым строгим образом. И надо было бы разобраться, кто его к этому подвел», — подчеркнула она.
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