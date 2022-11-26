26 ноября 2022, 17:29
«Иначе мы потеряем еще поколение». Патриотичных деятелей культуры призвали объединяться
Певица Казарновская: в области культуры необходимо провести реформу
Певица Любовь Казарновская призвала провести реформу в области культуры. Для этого деятели искусства должны объединиться с патриотами, сообщил «Царьград».
Исполнительница подчеркнула, что после распада СССР в России разрушились духовно-нравственные основы и началось движение в сторону западных ценностей. По этой причине следует провести культурную революцию и делать упор на «высокодуховные проекты».
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«В общем, сейчас или никогда. Иначе мы потеряем еще поколение, и еще… И вкус людей будет окончательно прибит, что называется, гвоздями к плинтусу», — сказала Казарновская.
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