Знаменитости 26 ноября 2022, 17:29 «Иначе мы потеряем еще поколение». Патриотичных деятелей культуры призвали объединяться Певица Казарновская: в области культуры необходимо провести реформу РИА «Новости»

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Певица Любовь Казарновская призвала провести реформу в области культуры. Для этого деятели искусства должны объединиться с патриотами, сообщил «Царьград».

Исполнительница подчеркнула, что после распада СССР в России разрушились духовно-нравственные основы и началось движение в сторону западных ценностей. По этой причине следует провести культурную революцию и делать упор на «высокодуховные проекты».

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«В общем, сейчас или никогда. Иначе мы потеряем еще поколение, и еще… И вкус людей будет окончательно прибит, что называется, гвоздями к плинтусу», — сказала Казарновская.

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