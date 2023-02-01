Эксклюзив 01 февраля 2023, 02:38 «Иначе будет беда». Блогер Лиля Абрамова объяснила важность цензуры в кино Блогер Лиля Абрамова объяснила важность цензуры в кино и интернете Телеканал «360»

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Цензура нужна в фильмах и интернете, чтобы не потерять подрастающее поколение. Об этом заявила блогер Лиля Абрамова, также известная как Татарка FM, в интервью ведущей «360» Марусе Михейчик в программе «Тет-а-тет с Марусей».

Абрамова отметила, что очень любит фильмы отечественного золотого фонда, такие как «Москва слезам не верит» и «Карнавал». Одним из своих любимых фильмов блогер назвала картину «Мимино». Также Абрамова отметила, что любит отечественные военные фильмы: как старые, так и современные.

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Говоря о будущем российского кинематографа, блогер заметила, что надо всем возвращаться к чистоте. Абрамова отметила, что с появлением социальной сети Instagram* «многие как будто испачкались максимально, во всем причем». Много кто захотел пропиариться и у них это получилось.

«И фильмы такие не всегда однозначные, да и в целом общество изменилось не в лучшую сторону. Наверное сейчас будем как-то возвращаться в Советский Союз. Хочу, чтобы появилась цензура у нас. Надо отслеживать [иначе] мы потеряем подрастающее поколение, если у нас не будет цензуры», — сказала Абрамова.

Блогер заметила, что-то, что происходит в интернете, и то, что смотрят дети там ужасно. Абрамова призвала навести порядок «пока не поздно».

Она вспомнила недавний разговор с сыном, в котором шло рассуждение о том, почему люди могут выступать против СВО.

«Потому что не понятно, что смотрели и не понятно, за кем наблюдали. У нас, к сожалению, не каждый человек имеет волю, нормальных родителей и воспитание. И самое главное — не каждый имеет свое стойкое мнение, <…> и мы на сегодняшний день видим то, что мы видим. Надо контролировать, иначе будет беда», — поделилась своим мнением Абрамова.

* Instagram — принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.