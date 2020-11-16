«Иммунитета не хватило»: брат рассказал, чем и как болеет Диана Гурцкая

Брат Дианы Гурцкой Роберт сообщил «360», что певица и ее муж заболели COVID-19, отрицательный анализ только у их 13-летнего сына. Сейчас заслуженная артистка России лечится, болезнь протекает в легкой форме.

«Вы знаете, что Диана — член общественной палаты РФ, и она проводит очень много благотворительных мероприятий. <…> У нее еще свой центр социокультурной реабилитации, в котором она ни на день не останавливала работу, занималась детьми с инвалидностью. Диана не щадила себя. <…> Летом ей сделали анализ и обнаружили антитела к коронавирусу. Поэтому она работала и не останавливалась в течение всего этого времени. Но иммунитета, наверное, не хватило, и сейчас она заболела. Слава Богу, что протекает все в пределах нормы», — рассказал Роберт Гурцкой.

По словам брата, болезнь протекает в легкой форме. Максимальная температура тела у певицы была 37,5. Немного беспокоил кашель. В больницу она не обращалась, так как наблюдали ее знакомые врачи. Также, предположительно, коронавирус обнаружили и у ее супруга Петра Кучеренко. Так как было неизвестно, как сильно болеет муж, было решено его отселить, чтобы не заразить сына.

«У супруга не обнаружился и он отселился. Но, как мне сказали, у него тоже коронавирус», — сообщил родственник.

Только 13-летнему сыну удалось избежать болезни. Ему три раза делали анализ на коронавирус, но так ничего и не выявили. Сам Роберт Гурцкой тоже переболел и 10 дней назад вышел из карантина. Теперь у него выработались антитела, и он ходит от квартиры к квартире, ухаживая за болеющими.