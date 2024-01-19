Знаменитости 19 января 2024, 01:54 Имя Киркорова исчезло с петербургской афиши «Золотого граммофона» Киркорова убрали из списка участников «Золотого граммофона» в Петербурге РИА «Новости»

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Ежегодную музыкальную премию «Золотой граммофон» проведут без певца Филиппа Киркорова, чье участие ранее заявляли организаторы. На это указывает изменившаяся афиша в официальной группе мероприятия в соцсети «ВКонтакте».

Премия «Золотой граммофон-2024» состоится 25 февраля в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге. Еще 27 декабря имя Киркорова было в списке как одного из основных участников. Однако на обновленной афише, размещенной в соцсетях 16 января, Филиппа Киркорова уже не было.

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За несколько дней до Нового года певец посетил скандальную вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой. После этого его вырезали из музыкального фильма «Иван Васильевич меняет все» на ТНТ и шоу «Рождество с Григорием Лепсом» на Первом канале.

Из-за участия в «голой» тусовке в «Мутаборе» Киркоров лишился и ряда контрактов. Король эстрады расстроился, что никто не стал его защищать и воспринял равнодушие коллег по сцене как «удар в спину».