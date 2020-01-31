Именная звезда рэпера 50 Cent появилась на Аллее Славы в Голливуде

Снимки с церемонии открытия звезды опубликовал в Instagram и сам музыкант, чье настоящее имя Кертис Джексон.

На церемонии вместе с 44-летним рэпером присутствовали звезды хип-хопа Eminem и Dr. Dre. Все трое надели на торжественное мероприятие белые кроссовки.

«Не думаю, что состоялся бы как профессионал без их поддержки», — признался Джексон и поблагодарил коллег за то, что они пришли на открытие памятного знака.

В творчестве 50 Cent превалируют темы наркоторговли и насилия. На рэпера было совершено покушение в 2000 году. В музыканта выпустили девять пуль, но он сумел выжить. Сыграл сам себя в фильме-автобиографии «Разбогатей или умри».

Звезда Кертиса Джексона стала 2686-й на Аллее Славы. Одну из главных достопримечательностей Лос-Анджелеса посещают около 10 миллионов человек в год.