    31 января 2020, 09:05

    Именная звезда рэпера 50 Cent появилась на Аллее Славы в Голливуде

    Александра Ломейко

    Аллея Славы в США пополнилась еще одним именем. На ней установили звезду известного американского рэп-исполнителя 50 Сent, сообщили в Торговой палате Голливуда. В ее ведении находится Аллея.

    Снимки с церемонии открытия звезды опубликовал в Instagram и сам музыкант, чье настоящее имя Кертис Джексон.

    На церемонии вместе с 44-летним рэпером присутствовали звезды хип-хопа Eminem и Dr. Dre. Все трое надели на торжественное мероприятие белые кроссовки.

    «Не думаю, что состоялся бы как профессионал без их поддержки», — признался Джексон и поблагодарил коллег за то, что они пришли на открытие памятного знака.

    В творчестве 50 Cent превалируют темы наркоторговли и насилия. На рэпера было совершено покушение в 2000 году. В музыканта выпустили девять пуль, но он сумел выжить. Сыграл сам себя в фильме-автобиографии «Разбогатей или умри».

    Звезда Кертиса Джексона стала 2686-й на Аллее Славы. Одну из главных достопримечательностей Лос-Анджелеса посещают около 10 миллионов человек в год.