Знаменитости 03 апреля 2024, 14:47 «Имеет право кого-то послать». Намин рассказал об эмоциональном состоянии Пугачевой Музыкант Намин рассказал о состоянии певицы Пугачевой после скандалов в России РИА «Новости»

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После переезда за границу певица Алла Пугачева существенно сузила круг общения. Однако недавно она виделась с другом — музыкантом Стасом Наминым. Тот поделился впечатлениями от встречи с примадонной с журналистами «МК».

«Она великолепно себя чувствует, счастлива. У нее великолепная семья, дети. Она — очень достойный, честный человек», — подчеркнул музыкант.

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Стас признался, что избегает просмотра провокационных видео, которые Пугачева регулярно публикует в последнее время, но слышал о некоторых скандальных инцидентах. Относительно ссоры со Стасом Михайловым Намин сообщил, что не видит в действиях певицы ничего заслуживающего осуждения.

«Она — женщина. Имеет право кого-то послать в область паха медленной походкой. Полное право!» — заявил он.

В апреле примадонне исполнится 75 лет. Ранее Пугачева отмечала такие важные даты с большим размахом, часто выбирая для празднования главную сцену Москвы. Однако в этом году ко дню рождения певицу могут признать иноагентом.