Новый сезон вокального проекта «Голос. Дети» стартовал на Первом канале. Актер Станислав Садальский раскритиковал внешний вид одного из судей — Светлану Лободы.

Актер считает, что певица оделась неуместно для детского конкурса. Ему также не понравилось ее поведение во время выступления одной из участниц.

«Выскочила на сцену, чтобы все увидели костюмчик с разрезом, задавила ребенка, а потом раскритиковала его», — написал он в Instagram.

Садальский отметил, что выглядит Лобода эффектно и с иронией предложил в следующий раз «сесть в кресло голой».

«Кстати, у Лободы очень красивая грудь! Согласитесь?! В следующем выпуске предлагаю сесть голой в кресло», — отметил он.

Садальский написал, что всем наставникам «Голос. Дети» неинтересны участники, им нужен только пиар.

«Что другие наставники? Какие там наставники, курам на смех, им не дети — им пиар нужен», — добавил актер.

Помимо Лободы наставниками в новом сезоне шоу стали Егор Крид и рэпер Баста. Ведущим остался Дмитрий Нагиев, помогает ему актриса Агата Муцениеце.