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    15 февраля 2021, 07:11

    «Им не дети — им пиар нужен». Садальский раскритиковал наставников «Голос. Дети»

    Екатерина Шамина

    Новый сезон вокального проекта «Голос. Дети» стартовал на Первом канале. Актер Станислав Садальский раскритиковал внешний вид одного из судей — Светлану Лободы.

    «Им не дети — им пиар нужен». Садальский раскритиковал наставников «Голос. Дети»

    Актер считает, что певица оделась неуместно для детского конкурса. Ему также не понравилось ее поведение во время выступления одной из участниц.

    «Выскочила на сцену, чтобы все увидели костюмчик с разрезом, задавила ребенка, а потом раскритиковала его», — написал он в Instagram.

    Садальский отметил, что выглядит Лобода эффектно и с иронией предложил в следующий раз «сесть в кресло голой».

    «Кстати, у Лободы очень красивая грудь! Согласитесь?! В следующем выпуске предлагаю сесть голой в кресло», — отметил он.

    Садальский написал, что всем наставникам «Голос. Дети» неинтересны участники, им нужен только пиар.

    «Что другие наставники? Какие там наставники, курам на смех, им не дети — им пиар нужен», — добавил актер.

    Помимо Лободы наставниками в новом сезоне шоу стали Егор Крид и рэпер Баста. Ведущим остался Дмитрий Нагиев, помогает ему актриса Агата Муцениеце.