«Им будет стыдно». Киркоров осудил антироссийские санкции на концерте в Дубае | 360°

Знаменитости 05 ноября 2022, 15:47 «Им будет стыдно». Киркоров осудил антироссийские санкции на концерте в Дубае Певец Киркоров на концерте в Дубае осудил запрет на въезд россиян в некоторые страны РИА "Новости"

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Певец Филипп Киркоров осудил государства, которые запретили россиянам въезд на свою территорию. Во время концерта в Дубае исполнитель заявил, что в итоге этим странам будет стыдно. Фрагмент выступления опубликовал Telegram-канал «Неопра, блин!».

«Им будет стыдно вспоминать об этом, а я буду улыбаться и всех прощу. И мы простим, потому что мы великодушные, красивые. Мы — русские», — заявил артист со сцены.

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Против Филиппа Киркорова и актера Стивена Сигала предложили ввести персональные санкции за поддержку российской спецоперации, сообщило издание Newsweek. Авторы публикации отметили, что рекомендации о введении ограничений против артистов передали госсекретарю США Энтони Блинкену и верховному представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю. Дополнительные рестрикции предложили ввести против политиков Андрея Турчака и Франца Клинцевича, а также против бизнесмена Владимира Лисина и врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого.

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Ранее модель Виктория Боня предложила лишить звания народного артиста Филиппа Киркорова. По ее мнению, он недостойно повел себя, когда негативно высказался о внешности певицы Наргиз.