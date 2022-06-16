Илону Маску предъявили иск на $258 млрд из-за криптовалюты

Судебный иск на 258 миллиардов долларов предъявлен Илону Маску и его компаниям Tesla Inc и Space Exploration Technologies Corp (SpaceX) в связи с продвижением ими криптовалюты Dogecoin. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Как утверждает истец Кит Джонсон, Маск и его компании организовали мошенническую схему для взвинчивания стоимости Dogecoin.

«Ответчики ложно утверждали, что криптовалюта Dogecoin является разумной инвестицией, хотя она вообще не имеет ценности», — говорится в иске.

По словам Джонсона, он лишился денег «из-за криптопирамиды, созданной ответчиками». В этой связи он рассчиывает, что иск станет классовым и к нему присоединятся другие люди, также лишившиеся своих средств на торговле Dogecoin с апреля 2019 года.

Истец требует возмещения ущерба, а также запрета Маску и его компаниям продвигать Dogecoin.

Данная криптовалюта была создана в 2013 году, она посвящена интернет-мему Doge с собакой породы сиба-ину. В настоящее время торгуется на уровне 0,057 доллара. С начала 2022 года ее курс упал на 67%. В 2021 году стоимость Dogecoin достигала 0,74 доллара.

Ранее Илон Маск объявлял о намерении продавать за Dogecoin мерч Tesla и SpaceX. Также в январе текущего года он предложил McDonald’s начать прием этой валюты, пообещав ради этого «съесть „Хэппи Мил“ на телевидении».

Также сообщалось, что у криптовалюты Dogecoin появился псевдопрезидент. Им назначили щенка Илона Маска. Сам основатель SpaceX получил должность фиктивного председателя совета директоров.