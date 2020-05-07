Илону Маску не разрешат называть сына странным именем. Таковы законы США

«В Калифорнии можно использовать только 26 букв английского языка в имени ребенка», — уточнил эксперт.

Ребенок родился в штате Калифорния, где есть определенные ограничения на регистрацию имен. Не известные системе символы попросту не смогут ввести в документ малыша.

Ранее молодая мама объяснила, что значит имя новорожденного. X — это неизвестная переменная, Æ — эльфийское написание аббревиатуры «любовь», а A-12 — самолет-разведчик в США.

Илон Маск и певица Граймс стали родителями 4 мая. У артистки это первый ребенок, Маск стал папой уже в шестой раз. У него есть пятеро сыновей от предыдущего брака, и имена у них куда попроще — Дамиан, Гриффин, Ксавье, Саксон и Кай.

Миллиардер Илон Маск занимает 31 место в глобальном списке миллиардеров по версии Forbes.