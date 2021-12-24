Илона Маска заподозрили в тайной покупке нового особняка

Глава SpaceX Илона Маска недавно продал свой последний особняк. Однако уже сейчас его заподозрили в том, что он тайно подбирает новый дом. Об этом сообщил Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, Маск около года живет в особняке своего друга Кена Хауэри в Остине — именно там он планирует купить новый дом. Резиденция, в которой сейчас живет глава SpaceX, находится рядом с горой Боннелл и рекой Колорадо. В поместье есть бассейн, личная лодочная стоянка, а также джакузи. По данным на 2018 год, этот дом стоил более 880 миллионов рублей.

Источники издания уточнили, что сейчас Маск ищет себе особняк в том же районе — якобы он уже нанял риелторов и посмотрел несколько вариантов. Однако после публикации материала Кен Хауэри опроверг слухи о том, что Маск живет в его доме. Он уточнил, что его друг просто приезжает к нему в гости и иногда остается в доме.

Данные издания опроверг и сам Маск — он подчеркнул, что не собирается покупать себе особняк. О намерении продать все свои дома миллиардер заявил в 2020 году. В декабре 2021-го он продал последний особняк и официально стал бездомным. Маск отметил, что сейчас арендует у SpaceX дом-конструктор площадью 37 квадратных метров в техасском Бока Чика.