Илона Маска пригласили на космическую конференцию в Петербурге

Основатель космической корпорации SpaceX Илон Маск получил приглашение на Глобальную конференцию по исследованию космоса (GLEX) в Санкт-Петербурге. Об этом рассказал исполнительный директор Международной астронавтической федерации Кристиан Файхтингер, сообщил ТАСС.

«Приглашение господину Маску было отправлено. Будем смотреть, примет ли он его. Мы будем рады видеть его в числе наших участников», — заявил Файхтингер.

GLEX пройдет в Санкт-Петербурге 14–18 июня 2021 года. Изначально мероприятие планировалось на 9–11 июня 2020-го, но из-за пандемии коронавируса даты перенесли сначала на сентябрь, а потом — на следующий год.

Конференция по вопросам освоения и исследования космоса проходит каждый раз в разных странах. На форум приезжают ведущие космические корпорации мира, отметила «Газета.ru».