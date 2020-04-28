Илона Броневицкая отвергла идею штрафов за лай собак ночью

Броневицкая обратила внимание на то, что важно увеличить границы ответственного обращения с животными «с нажимом на слово ответственное».

«Лучше бы они призывали к ответственности тех, кто собак выбрасывает, кто их размножает несанкционированно, а потом подбрасывает в коробках этих собак, подкладывает к ветеринарным клиникам, приютам. Лучше бы вот над этим поработали. Потому что это гораздо более серьезная проблема. У нас очень часто занимаются, как бы отвлекаются от главного на какие-то визуально нужные вещи, а на самом деле нужно не этим заниматься», — добавила артистка.

Ранее в КоАП предложили ввести ответственность за нарушение тишины в ночные часы. Штрафы установят за лай и вой собак, а также за сигнализацию автомобилей.