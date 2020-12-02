Илон Маск заявил, что успел переболеть COVID-19

До этого Маск сообщал, что за один день сделал четыре теста на коронавирус. Два из них показали отрицательный результат, а остальные — положительный. Предприниматель уточнил, что использовал одни и те же экспресс-тесты от компании Becton, Dickinson and Co.

На мероприятии глава минздрава Германии Йенс Шпан рассказал, что недавно обсуждал с Маском тему пандемии и участия дочерней компании Tesla в производстве вакцины от фирмы CureVac. Он отметил, что читал об отказе Илона делать прививку.

«Ну, у меня уже был COVID, так что…», — сказал Маск на конференции.

Видеозапись с этого мероприятия опубликована в интернете.