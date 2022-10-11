Илон Маск отказался быть посредником в урегулировании конфликта России и Украины | 360°

Знаменитости 11 октября 2022, 23:25 Поделиться Telegram

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Viber Илон Маск отказался быть посредником в урегулировании конфликта России и Украины Маск заявил, что не видит смысла подключаться к урегулированию украинского конфликта YouTube

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Основатель компаний Tesla и Space X Илон Маск сообщил, что не собирается сейчас становиться посредников к урегулировании конфликта между Россией и Украиной.

Так американский миллиардер ответил на вопрос одного из пользователей Twitter о том, хочет ли он поговорить с российским лидером Владимиром Зеленским и обсудить с ним возможные аспекты мирного договора.

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«Не имеет смысла. <…> Сейчас нет точек соприкосновения между российскими и украинскими требованиями, даже близко нет», — пояснил Маск в своем Twitter.

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Предприниматель вызвал волну ажиотажа своими мыслями по урегулированию украинского конфликта. Он назвал четыре возможных решения вопроса, среди которых признание Крыма российским и закрепление нейтрального статуса Украины.

Онлайн-издание Vice ранее сообщило, что «план Маска» вышел в свет после разговора с Путиным. Однако бизнесмен опроверг домыслы и заверил, что общался с президентом РФ только однажды: они говорили полтора года назад на тему космоса.

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