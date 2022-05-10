Илон Маск заявил, что не против оказаться в аду

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск заявил, что не против попасть в ад. Об этом он написал в Twitter после вопроса одного из пользователей.

Американского предпринимателя спросили в соцсети, верит ли он в существование «творца». Также Маска призвали «исповедаться» при положительном ответе.

«Я не против попасть в ад, если это на самом деле мое место назначения», — написал миллиардер.

При этом он добавил, что большинство людей в таком случае отправятся туда же. За несколько часов до этого Маск опубликовал пост, в котором порассуждал о своей смерти при загадочных обстоятельствах.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что американцу придется «отвечать по-взрослому» за помощь Украине. Речь идет о предоставлении средств военной связи. Он сослался на показания пленного начальника штаба 36-й бригады морской пехоты войск Украины полковника Дмитрия Кормянкова. По словам военного, Маск предоставил украинской стороне наземное оборудование Starlink, доставленное в Мариуполь военными вертолетами.