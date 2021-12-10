Илон Маск заявил, что хочет бросить работу и стать блогером

Илон Маск, основатель Tesla и SpaceX, написал в Twitter, что думает о кардинальной смене деятельности. Об этом сообщил сайт «Русская планета».

«Подумываю о том, чтобы бросить работу и стать влиятельным блогером на полной ставке», — написал Маск и поинтересовался мнением подписчиков.

Неизвестно, всерьез ли предприниматель задумывается о таких изменениях, однако в комментариях его поддержали, а блогер Джеймс Дональдсон, более известный под псевдонимом MrBeast, предложил помочь Маску в освоении YоuTube.