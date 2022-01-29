Илон Маск заявил, что Байден считает американцев дурачками

Основатель компании Tesla предприниматель Илон Маск обвинил американского президента Джо Байдена в том, что он недооценивает своих граждан. Пост об этом он написал в Twitter.

Своим постом Маск ответил на ретвит с публикацией самого президента, в которой Байден выразил благодарность работникам компаний GM и Ford. Байден написал, что эти компании производят так много электромобилей, как не производили никогда прежде.

Самому президенту Маск под публикацией напомнил о себе и своей компании.

«Начинается на „Т“, заканчивается на „А“. „Есл“ в середине», — иронично написал создатель электрокаров в ответах к посту Байдена, в котором тот не написал о значительной в сфере электромобилей корпорации Маска. Его ответ собрал больше реакций, чем изначальное высказывание Байдена.