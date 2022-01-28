Илон Маск заявил, что Байден «держит американцев за дурачков»

Илон Маск уже не в первый раз подверг критике президента США Джо Байдена. Об этом написало Ura.ru.

«Байден держит американцев за дурачков», — написал предприниматель в Twitter.

Причиной резкого высказывания, возможно, стала обида. Таким образом Маск отреагировал на твит, который ранее разместил Байден. Президент поблагодарил компании США за производство электромобилей — но в список не вошла компания Маска Tesla, пояснило ИА НСН.