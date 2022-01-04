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    04 января 2022, 05:18

    Илон Маск за день стал богаче на 32 миллиарда долларов

    Состояние Илона Маска увеличилось за день на 32 миллиарда долларов

    Валерия Шафирко

    Состояние Илона Маска за день выросло на 32,6 миллиарда долларов и достигло отметки во 304,2 миллиарда долларов. Это произошло из-за значительного роста акций Tesla.

    Об увеличении состояния Маска свидетельствуют данные рейтинга миллиардеров Forbes, отметил ТАСС.

    Маск снова стал человеком с состоянием, превышающим 300 миллиардов долларов. Такого результата предприниматель уже добивался в ноябре прошлого года.

    Илон Маск являлся самым богатым человеком на планете и до роста акций Tesla, а сейчас его разрыв с ближайшим соперником только увеличился. Следом за Маском в рейтинге идет генеральный директор французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно. Его состояние оценивается в 200,6 миллиарда долларов.

    В конце декабря главу SpaceX Илона Маска заподозрили в том, что он тайно подбирает новый дом. По данным источников Wall Street Journal, около года предприниматель живет в особняке своего друга Кена Хауэри в Остине — именно там он планирует купить новый дом. Источники издания уточнили, что Маск якобы уже нанял риелторов и посмотрел несколько вариантов. Но сам предприниматель опроверг эту информацию — он подчеркнул, что не собирается покупать себе особняк.