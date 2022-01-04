Илон Маск за день стал богаче на 32 миллиарда долларов

Состояние Илона Маска за день выросло на 32,6 миллиарда долларов и достигло отметки во 304,2 миллиарда долларов. Это произошло из-за значительного роста акций Tesla.

Об увеличении состояния Маска свидетельствуют данные рейтинга миллиардеров Forbes, отметил ТАСС.

Маск снова стал человеком с состоянием, превышающим 300 миллиардов долларов. Такого результата предприниматель уже добивался в ноябре прошлого года.

Илон Маск являлся самым богатым человеком на планете и до роста акций Tesla, а сейчас его разрыв с ближайшим соперником только увеличился. Следом за Маском в рейтинге идет генеральный директор французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно. Его состояние оценивается в 200,6 миллиарда долларов.

В конце декабря главу SpaceX Илона Маска заподозрили в том, что он тайно подбирает новый дом. По данным источников Wall Street Journal, около года предприниматель живет в особняке своего друга Кена Хауэри в Остине — именно там он планирует купить новый дом. Источники издания уточнили, что Маск якобы уже нанял риелторов и посмотрел несколько вариантов. Но сам предприниматель опроверг эту информацию — он подчеркнул, что не собирается покупать себе особняк.