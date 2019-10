Илон Маск выступил на бизнес-форуме в Краснодаре. Он похвалил российское образование

Основатель компании SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск по видеосвязи пообщался с участниками краснодарского бизнес-форума «Дело за малым!». Фото и видео появления американского предпринимателя участники форума опубликовали в своих социальных сетях.

В самом начале беседы Илон Маск попросил ведущих предупредить его, если какие-то из его слов окажутся непонятным для аудитории или переводчика. Он пояснил, что хотел бы принести пользу своим выступлением для предпринимателей.

В ходе своего выступления Маск дал советы по ведению своего дела, которые полезны как малым предпринимателям, так и тем, у кого уже достаточно крупный проект.

Он отдельно коснулся того, что с ним работают люди, которые родились или учились в России.

«Я считаю, что образование очень хорошее в России. Мне кажется, что в России много талантов. И много чего интересного с точки зрения технологий», — заявил американский предприниматель.

На вопрос планирует ли он открыть производство электромобилей Tesla в нашей стране, Маск ответил, что когда-нибудь в будущем это обязательно произойдет. А дать обещание приехать через год на следующий форум Илон Маск не смог и сослался на загруженный график.

На краснодарский бизнес-форум «Дело за малым!» Илона Маска пригласили весьма оригинальным способом. Предприниматели выкупили место, куда повесили баннер со словами: «Kak tebe takoe, Elon Musk?» На плакате они написали адрес сайта будущего форума «Дело за малым» и QR-код, который вел на портал с промо мероприятия, где они разместили видеоклип с песней Only Elon in Our Hearts на мелодию «Крылатых качелей».

После Маск по-русски ответил авторам билборда фразой «Язык хорошо подвешен».