Илон Маск впервые произнес необычное имя сына. Видео

Основатель Tesla и Space X Илон Маск рассказал, как правильно произносить имя его новорожденного сына. Оказалось, что слово «X Æ A-12» не так уж сложно выговорить — в слове всего четыре слога. Об этом он рассказал в эфире шоу комика Джо Рогана на Youtube.

«Это имя звучит как „Экс, Эш, Эй Твелв“», — ответил Маск. Он добавил, что A-12 — это американский сверхзвуковой самолет. Изобретатель назвал его «лучшим во все времена».

Ранее мама малыша, певица Граймс, рассказала, что значат и другие символы в имени X Æ A-12. X — это неизвестная переменная, а Æ — это эльфийское написание аббревиатуры «любовь».

Американский юрист Дэвид Гласс накануне заявил, что родители мальчика, скорее всего, не смогут зарегистрировать его под таким именем. Ведь правила штата Калифорния, в котором появился на свет ребенок, разрешают использовать в именах только английские буквы.