Илон Маск вновь стал отцом

Илон Маск и его бывшая девушка певица Граймс во второй раз стали родителями. Об этом сообщили INC News.

Изначально знаменитости не разглашали информацию о появлении на свет дочери, однако не так давно эта информация появилась в Сети. Ребенка вынашывала суррогатная мать. Именно по этой причине сведения о рождении девочки долгое время не были обнародованы.

Ребенку дали имя Exa Dark Sideræl. Граймс призналась, что, несмотря на завершение отношений, они с Маском продолжают испытывать друг к другу теплые чувства и иногда проводят время вместе. У пары также есть еще один ребенок -- двухлетний мальчик по имени X Æ A-12.