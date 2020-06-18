    18 июня 2020, 12:38

    Илон Маск устраивал оргии с подружками Джонни Деппа в его доме — СМИ

    Эля Данилюк

    У Илона Маска был секс втроем с бывшей женой Джонни Деппа Эмбер Херд и супермоделью Карой Делевинь. Об этом сообщило британское издание Daily Mail со ссылкой на мужчину, живущего по соседству с Херд.

    Его слова подтвердились и камерами видеонаблюдения в доме актера. Это произошло в конце 2016 года, когда Херд еще была замужем за Джонни Деппом, но конкретную дату сосед вспомнить не смог.

    Подробность всплыла не просто так, а в рамках расследования дела против актрисы о клевете — мужчина давал показания о том, что знал и видел по соседству. О том, что троицу видели в доме Деппа, рассказал и главный консьерж. Он стал свидетелем, как все они не могли подняться на лифте в дом и шли пешком по лестнице.

    Актер Джонни Депп обвиняет свою экс-супругу в клевете, требуя 50 миллионов долларов за моральный ущерб. Возможно, теперь, благодаря новым подробностям, показания даст и супермодель Кара Делевинь вместе с миллиардером Илоном Маском, о которых трубят сейчас мировые СМИ.

    Сам Илон Маск пока никак не отреагировал на эти новости. У миллиардера недавно родился шестой ребенок.