Его слова подтвердились и камерами видеонаблюдения в доме актера. Это произошло в конце 2016 года, когда Херд еще была замужем за Джонни Деппом, но конкретную дату сосед вспомнить не смог.

Подробность всплыла не просто так, а в рамках расследования дела против актрисы о клевете — мужчина давал показания о том, что знал и видел по соседству. О том, что троицу видели в доме Деппа, рассказал и главный консьерж. Он стал свидетелем, как все они не могли подняться на лифте в дом и шли пешком по лестнице.

Актер Джонни Депп обвиняет свою экс-супругу в клевете, требуя 50 миллионов долларов за моральный ущерб. Возможно, теперь, благодаря новым подробностям, показания даст и супермодель Кара Делевинь вместе с миллиардером Илоном Маском, о которых трубят сейчас мировые СМИ.

Сам Илон Маск пока никак не отреагировал на эти новости. У миллиардера недавно родился шестой ребенок.