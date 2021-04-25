Илон Маск станет телеведущим

Миллиардер, предприниматель и основатель компании Tesla Илон Маск теперь будет еще и телеведущим. Его пригласили в новый выпуск вечернего развлекательного шоу Saturday Night Live. Информация об этом появилась на его странице в Twitter.

Премьера в прямом эфире назначена на 8 мая. Музыкальным гостем программы станет популярная певица Майли Сайрус. У Маска раньше не было опыта работы телеведущим.

Однако не все пользователи соцсетей оценили решение продюсеров шоу. Они посоветовали руководству избавиться от лицемерия. Подписчики припомнили ложь Маска о запуске ракет, ковид-диссидентство и оскорбления его подчиненных.

До предложения стать телеведущим Илон Маск на больших экранах появлялся в роли самого себя: в «Железном человеке 2», «Людях в черном: Интернэшнл», «Теории большого взрыва» и комедии «Почему он?». Он также озвучивал персонажей в «Симпсонах», «Южном Парке» и «Рике и Морти».

В начале апреля основатель космической корпорации SpaceX Илон Маск получил приглашение на Глобальную конференцию по исследованию космоса (GLEX) в Санкт-Петербурге.