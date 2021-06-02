Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск сравнил дефицит чипов с нехваткой туалетной бумаги. Об этом он написал в Twitter.

Предприниматель, отвечая на сообщение одного из пользователей, написал, что сейчас самая большая проблема — это цепочка поставок, особенно чипов микроконтроллеров. По признанию Маска, он никогда не видел подобного. Компании боятся дефицита и заказывают слишком много чипов.

«Это как нехватка туалетной бумаги, только в эпических масштабах», — отметил Маск.

Бизнесмен, возможно, имел в виду высокий спрос, сформировавшийся в период пандемии на отдельные виды товаров, в том числе на туалетную бумагу.

Однако глава Tesla и SpaceX выразил уверенность, что проблема с нехваткой чипов не будет иметь долгосрочный характер.

Американское издание Wаll Strееt Jоurnаl ранее сообщило, что у биржевого регулятора США появились претензии к Маску из-за нарушения им пункта соглашения, согласно которому все его публикации в Twitter должны предварительно проверяться юристами. Об этом написала «Газета.ru».