Илон Маск созвонился с внуком Сергея Королева и позвал его на запуск ракеты

Королев объяснил, что написал бизнесмену сам, после чего ему перезвонил секретарь Маска. Секретарь объяснил, что Маск не против поговорить по видеозвонку.

Семья Королева поздравила изобретателя с успешным пуском, также они немного обсудили будущие проекты SpaceX. Андрей рассказал, что вся беседа заняла около 20 минут и Маск ему понравился.

«В общении он приятный, очень веселый, очень позитивный человек, мы много смеялись», — поделился мужчина и добавил, что Маск с уважением относится к памяти его дедушки и считает его одним из величайших людей того времени.

Семья Королева также позвала главу SpaceX в Москву на экскурсию по историческим местам, связанным с космосом. Илон Маск в ответ пригласил их на следующий запуск.

О разговоре с Андреем Королевым и его родственниками он написал в своем аккаунте в Twitter. Маск не уточнял подробностей беседы, но рассказал, что считает Сергея Королева «одним из лучших». Также он написал фамилию изобретателя на русском языке.