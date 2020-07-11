facebook_pixel
    11 июля 2020, 12:16

    Илон Маск созвонился с внуком Сергея Королева и позвал его на запуск ракеты

    Дарья Морозова

    Андрей Королев, внук известного ракетостроителя Сергея Королева, рассказал, что пообщался по видеозвонку с главой SpaceX и Tesla Илоном Маском после запуска корабля SpaceX Crew Dragon. Об этом сообщил телеканал «Звезда».
    Илон Маск созвонился с внуком Сергея Королева и позвал его на запуск ракеты

    Королев объяснил, что написал бизнесмену сам, после чего ему перезвонил секретарь Маска. Секретарь объяснил, что Маск не против поговорить по видеозвонку.

    Семья Королева поздравила изобретателя с успешным пуском, также они немного обсудили будущие проекты SpaceX. Андрей рассказал, что вся беседа заняла около 20 минут и Маск ему понравился.

    «В общении он приятный, очень веселый, очень позитивный человек, мы много смеялись», — поделился мужчина и добавил, что Маск с уважением относится к памяти его дедушки и считает его одним из величайших людей того времени.

    Семья Королева также позвала главу SpaceX в Москву на экскурсию по историческим местам, связанным с космосом. Илон Маск в ответ пригласил их на следующий запуск.

    О разговоре с Андреем Королевым и его родственниками он написал в своем аккаунте в Twitter. Маск не уточнял подробностей беседы, но рассказал, что считает Сергея Королева «одним из лучших». Также он написал фамилию изобретателя на русском языке.