Илон Маск снова подался в музыканты и записал танцевальную песню

Илон Маск стал автором своей первой песни в жанре электронной танцевальной музыки. В композиции основатель компаний Tesla и SpaceX призвал людей не сомневаться в своих эмоциях.

Песню Don’t Doubt ur Vibe опубликовал портал Soundcloud. Сначала в ней рефреном звучит фраза «Не сомневайся в своих эмоциях» — именно так и переводится название композиции. Потом Маск заявляет, что «это правда».

Американский изобретатель и миллиардер рассказал в Twitter, что текст песни написал лично. Исполнял ее Маск тоже сам.

Отдельным постом основатель SpaceX показал студию звукозаписи, где шла работа над Don’t Doubt ur Vibe.

Это не первый музыкальный опыт Илона Маска. В 2019 году американец выпустил рэп-композицию RIP Harambe. Песню он посвятил застреленной в зоопарке США горилле Харамбе. Она погибла в 2016 году из-за ребенка, который упал в вольер. Сначала горилла обращалась с ним бережно, но потом стала таскать за ноги, за что ее и убили.