Илон Маск рассказал о вдохновении российскими разработками

Основатель космической компании SpaceX Илон Маск рассказал, что при создании ракетного двигателя Raptor вдохновлялся российскими разработками. Он отметил успехи России в создании жидких ракетных двигателях.

«Я пытаюсь развеять заблуждение, что конструкция — это самое сложное. Это не самое сложное. Было уже много замечательных конструкций ракет. Я провожу много времени, изучая конструкцию российских ракетных двигателей. Есть замечательные российские двигатели, русские занимаются жидкостными ракетными двигателями уже давно, да и я сделал буквально сотни различных конструкций», — процитировало РИА «Новости» слова Маска изданию Everyday Astronaut.

Изобретатель отметил, что у него нет проблемы создания ракеты с жидкостным двигателем, так как эту задачу уже выполнили. Его двигатель Raptor — с большим давлением, с полной газификацией компонентов горения. При этом он считает, что это, по сравнению с тем, что сделали русские изобретатели, небольшие изменения.

Главное задачей SpaceX, по утверждению Илона Маска, является снижение стоимости создания двигателя, чтобы сделать человечество цивилизацией, живущей на нескольких различных планетах.

Raptor — ракетный двигатель закрытого цикла, который работает на жидком метане и кислороде. Маск планирует его использовать на корабле Starship.