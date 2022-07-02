Илон Маск рассказал, что встретился с папой римским

Владелец Tesla Илон Маск написал в своих соцсетях, что 30 июня у него была встреча с папой римским Франциском.

«Для меня было большой честью встретиться накануне с папой римским Франциском», — сказано в сообщении.

Подробности встречи Маск не озвучил.

Ранее предприниматель написал, что не против попасть в ад. В соцсетях его спросили, верит ли он в «творца», и посоветовали «исповедоваться», если верит.

На это Маск заявил, что если ему суждено попасть в ад, то он вовсе не возражает. Он добавил, что большинство попадет туда же вместе с ним. Кроме того, владелец Tesla выложил публикацию, в которой предположил, какой могла бы стать его смерть при загадочных обстоятельствах.