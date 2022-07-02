02 июля 2022, 11:25
Илон Маск рассказал, что встретился с папой римским
Владелец Tesla Илон Маск написал в своих соцсетях, что 30 июня у него была встреча с папой римским Франциском.
«Для меня было большой честью встретиться накануне с папой римским Франциском», — сказано в сообщении.
Подробности встречи Маск не озвучил.
Ранее предприниматель написал, что не против попасть в ад. В соцсетях его спросили, верит ли он в «творца», и посоветовали «исповедоваться», если верит.
На это Маск заявил, что если ему суждено попасть в ад, то он вовсе не возражает. Он добавил, что большинство попадет туда же вместе с ним. Кроме того, владелец Tesla выложил публикацию, в которой предположил, какой могла бы стать его смерть при загадочных обстоятельствах.