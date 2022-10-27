Илон Маск рассказал, что встретил «классных людей» в офисе Twitter | 360°

Знаменитости 27 октября 2022, 04:00 Илон Маск рассказал, что встретил «классных людей» в офисе Twitter Википедия

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Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что встретил «множество классных людей» в штаб-квартире Twitter. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

«Встречаюсь со множеством классных людей сегодня в Twitter», — сообщил миллиардер.

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Ранее в Сети появились кадры, на которых Маск заходит в офис Twitter с раковиной в руках. Также американец решил изменить свой статус в соцсети на фразу «Chief Twitter» («Шеф Twitter»). Его подписчики сделали вывод, что таким способом Маск объявил всем о покупке компании.

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Американский предприниматель говорил, что намерен закрыть сделку в пятницу, 28 октября. Как писали журналисты, он планирует уволить 75% сотрудников Twitter и уже якобы пообещал это инвесторам. Всего в компании работают 7,5 тысячи человек. Позже руководство соцсети разослало письма сотрудникам, в которых призвало не верить слухам.

Переговоры о покупке Twitter начались в апреле. Сделку приостанавливали, так как Маск хотел получить данные о количестве спама и фальшивых учетных записей. После отказа бизнесмена покупать соцсеть руководство Twitter подало иск в суд.