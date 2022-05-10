Илон Маск раскритиковал блокировку аккаунта Трампа в Twitter

Американский предприниматель Илон Маск назвал неправильной блокировку Twitter-аккаунта бывшего президента США Дональда Трампа. Он пообещал вернуть экс-главе Белого дома его профиль в соцсети.

«Постоянные блокировки должны быть невероятно редкими и относиться к аккаунтам ботов, мошенников и спамеров <…>. Думаю, было неправильно блокировать Дональда Трампа», — сказал Маск. Его слова привел CNBC.

При этом сам Трамп ранее уже заявлял, что возвращаться в Twitter не намерен — даже несмотря на покупку платформы Илоном Маском.

Страницу Трампа в Twitter навсегда заблокировали после штурма Капитолия его сторонниками в январе 2021 года. Как тогда сочли в компании, заявления Трампа могут спровоцировать новые беспорядки.

25 апреля стало известно, что основатель SpaceX и Tesla подписал бумаги о покупке Twitter. Сумма сделки составила 44 миллиарда долларов. При этом о подготовке сделки до ее официального совершения писало Bloomberg со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

По мнению Маска, именно под его руководством Twitter станет площадкой для свободного выражения мнения — без политики модерации. Правда, некоторые специалисты уверены, что предприниматель переоценил свои возможности: воплотить свои цели касаемо соцсети ему не удастся. Ведь еще нет ни одной платформы, полностью свободной от политики того или иного государства. Однако есть и те, кто уверен — этот уникальный человек сможет сделать все, что задумал.