Илон Маск признался в любви к русскому языку

Американский предприниматель и основатель компании Tesla Илон Маск вновь высказался в Twitter на русском языке. В ответ на ставший мемом вопрос «как тебе такое Илон Маск?», изобретатель признался, что любит русский язык.

Русскоязычный пользователь запостил фотографию пшеничного хлеба, а Илон Маск ответил: «Мне очень нравится звучание русского языка».

Совсем недавно, 10 мая, Илон Макс на русском языке обругал экс-министра труда США Роберта Райха. Он назвал его «скучным идиотом».

В сентябре прошлого года лава компании SpaceX отреагировал на билборд, приглашавший его на форум в Краснодаре.

«Язык хорошо подвешен», — написал Маск по-русски в Twitter.

В марте минувшего года он поблагодарил россиянку, поздравившую его с удачной стыковкой корабля Dragon-2 и МКС: «Спасибо за добрые слова».