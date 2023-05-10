Знаменитости 10 мая 2023, 07:43 Илон Маск пригрозил Такеру Карлсону «черной меткой» в Twitter Владелец Twitter Илон Маск опроверг соглашение с телеведущим Такером Карлсоном о шоу РИА «Новости»

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Twitter не подписывал с телеведущим Такером Карлсоном соглашений о запуске шоу. Владелец соцсети Илон Маск на своей странице опроверг эту информацию и предупредил, что за фейки твиты журналиста смогут причислить к недостоверной информации.

«Мы не подписывали соглашения или чего-либо еще. Такер Карлсон является объектом тех же правил и вознаграждений, что и все создатели контента», — объявил бизнесмен.

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Илон Маск назвал телевидение односторонней улицей вещания и объявил, что Twitter станет другим — его пользователи смогут обсуждать, критиковать и подвергать сомнению любую информацию. Он пригрозил телеведущему санкциями по правилам соцсети, когда читатели смогут помечать его твиты по программе Community Notes как недостоверные и добавлять к ним контекст.

Такер Карлсон после ухода с телеканала Fox News объявил, что запустит в Twitter новую версию своего шоу. Он раскритиковал американские СМИ за ложь, манипуляцию общественным мнением и запугивание журналистов. Телеведущий назвал соцсеть единственной площадкой, где свободу слова не пресекли.