Илон Маск потерял статус самого богатого человека в мире

Илон Маск всего за сутки потерял 15 миллиардов долларов. Теперь он не самый богатый человека в мире. Об этом сообщило издание The Economic Times.

Состояние главы компаний Tesla и SpасеХ уменьшилось до 183 миллиардов долларов из-за обвала акций Tesla на 8,6%. По предварительной версии, причиной этого мог стать комментарий предпринимателя о цене биткоина.

Маск опубликовал твит 20 февраля. Он написал, что цены на криптовалюты биткоин и эфириум находятся на завышенном уровне, он также добавил, что, как любая система данных, криптовалюта подвержена запоздалым откликам и ошибкам, уточнила «Газета.ru».

Тем не менее за две недели до публикации компания Tesla объявила, что приобрела биткоины на сумму 1,5 миллиарда долларов.

В середине февраля Илон Маск даже задумался о создании собственной криптовалюты. На идею его натолкнули комментарии к посту о поддержке владельцев Dogecoin.

С начала 2021 года биткоин подорожал более чем на 90%. Во вторник криптовалюта за несколько часов рухнула на 10%. По данным биржи на 09:38 по московскому времени, биткоин торговался на уровне 50,2 тысячи долларов. А в 08:44 — на уровне 49,754 тысячи долларов.