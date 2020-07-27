Илон Маск ответил Джонни Деппу на угрозы отрезать ему гениталии

Во время судебного разбирательства по делу о клевете в суде был показан текст сообщения, отправленного Деппом своему другу, в котором он угрожал отрезать гениталии Маску.

«Если Джонни хочет драки в клетке, просто дайте мне знать», —ответил Маск.

Также Маск в очередной раз рассказал, что их отношения с актрисой и бывшей супругой Деппа Эмбер Херд начались после расставания пары.

В июле адвокаты Джонни Деппа обвинили Эмбер Херд в отношениях с другими мужчинами. Юристы уверяют, что у нее было две внебрачные связи — с гендиректором Space X Илоном Маском, а также актером Джеймсом Франко, несмотря на то, что она состояла в браке с Деппом.

Херд ответила, что отношений во время брака с Деппом у нее не было, тем самым, опровергнув измены.