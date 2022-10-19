Илон Маск назвал расходы SpaceX на борьбу с кибервойной | 360°

Знаменитости 19 октября 2022, 05:57 Илон Маск назвал расходы SpaceX на борьбу с кибервойной Маск: SpaceX ежемесячно теряет порядка 20 миллионов долларов на борьбу с кибервойной YouTube

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Американский бизнесмен Илон Маск вновь высказался о финансировании услуг спутниковой системы Starlink для Украины. По его словам, большую часть расходов взяла на себя его компания. макс отметил, что SpaceX ежемесячно тратит порядка на борьбу с кибервойной 20 миллионов долларов. Об этом предприниматель написал в Twitter.

«SpaceX уже отозвал запрос о финансировании [от Пентагона]», — написал Маск.

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Таким образом он отреагировал на новость о том, что Минобороны США рассматривает возможность оплаты Starlink в рамках поддержки Украины.

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«SpaceX ежемесячно теряет порядка 20 миллионов долларов из-за неоплаченных услуг и издержек связанных с мерами безопасности против кибервойны», — добавил Маск.

Миллиардер ранее заявил, что украинский кризис можно решить, если страна будет нейтральной. Он предложил оставить Крым за Россией, а на освобожденных территориях повторно провести референдум.

После этого на Маска обрушилась волна негатива. Свои попытки хоть как-то повлиять на ситуацию бизнесмен назвал безуспешными. Однако не только он считает, что Крым не стоит возвращать Украине. Американский инвестор Билл Экман назвал ошибочным решение советских властей в 1954 году отдать его Украинской СССР.