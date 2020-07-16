Илон Маск впервые оказался среди богатейших людей планеты по версии Forbes

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск впервые вошел в топ-10 самых богатых людей мира. Его состояние оценивают в 70,8 миллиарда долларов. По большей части, оно выросло из-за резкого подорожания акций Tesla.

Рейтинг миллиардеров представил журнал Forbes. Маск оказался в нем на восьмом месте. Рядом с ним расположились владелец индийского холдинга Reliance Industries Мукеш Амбани (восьмое место и 68,5 миллиарда долларов) и один из основателей компании Google Ларри Пейдж (девятая строка рейтинга и 67,7 миллиарда долларов).

По данным Forbes, акции принадлежащей Маску компании Tesla резко выросли в цене, изрядно увеличив состояние американца. На сайте электронной биржи NASDAQ указано, что одна акция накануне торговалась за 1541 доллара. В середине марта она стоила около 400 долларов.

Третий год подряд возглавляет список глава компании Amazon Джефф Безос. Его нынешнее состояние достигло 178,6 миллиарда в американской валюте. Генеральный директор французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно, заработавший 113,4 миллиарда долларов, на втором месте. На третьем — один из основателей Microsoft Билл Гейтс, состояние которого оценивают в 112,4 миллиарда.

В первую десятку также вошли глава Facebook Марк Цукерберг, один из основателей корпорации Oracle Ларри Эллисон, руководитель инвестиционного фонда Berkshire Hathaway Уоррен Баффет и экс-глава Microsoft Стив Балмер.