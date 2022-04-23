Илон Маск назвал причины массового оттока зрителей из Netflix. И это не Украина

Руководитель SpaceX Илон Маск предположил, почему Netflix теряет популярность у зрителей. По его мнению, это связано с тематикой проектов сервиса.

По данным издания Variety, во время пандемии Netflix получил 16 миллионов новых подписчиков, так как кинотеатры были закрыты. Но сейчас акции компании упали на 35%, ее стоимость снизилась почти на 50 миллиардов долларов. Руководство связало это с уходом из России в результате спецоперации на Украине.

Маск предположил, что у происходящего есть другая причина. Он считает, что Netflix слишком активно продвигает определенные тематики, связанные с ЛГБТ и политическими взглядами.

Он отметил, что «Игра в кальмара», «Корона», «Бриджертоны» — очень удачные проекты. Но это лишь единицы. Остальной же контент по больше части «боится обидеть фриков и пытается угодить самым разным сторонникам расового и полового равноправия».

Маск уточнил, что подобная ситуация происходит не только у Netflix, но и других стриминговых сервисов, а также в индустрии развлечений в целом.