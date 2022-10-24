Илон Маск назвал «идиотом» шахматиста Каспарова после оскорблений в свой адрес | 360°

Знаменитости 24 октября 2022, 21:22 Илон Маск назвал «идиотом» шахматиста Каспарова после оскорблений в свой адрес Бизнесмен Маск назвал идиотом шахматиста Каспарова Викимедиа

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Шахматист Гарри Каспаров* обвинил миллиардера Илона Маска в идиотизме из-за его заявлений по ситуации на Украине. Ответ американца не заставил себя долго ждать. Словесная перепалка произошла в Twitter.

Каспаров* ранее заявил, что живущие в комфортных особняках в Силиконовой долине люди не должны давать советы украинцам.

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«Это правда, что Каспаров* почти так же хорошо играет в шахматы, как мой iPhone, в остальном он идиот. А у меня даже дома нет, не говоря уже об „особняке“, придурок», — ответил Маск на его слова в соцсети.

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Twitter

В начале октября американский бизнесмен предложил провести еще один референдум на территории Донбасса. Также он заявил о необходимости сохранения Украиной статуса внеблокового государства. Позже Маск назвал Крым ключевым регионом для безопасности России. Он сравнил потерю полуострова с потерей Гавайев и Перл-Харбора для США.

По словам миллиардера, конфликт на Украине завершится в тот момент, когда американские власти убедят руководство страны в невозможности вернуть Крым. Наиболее вероятным сценарием он назвал достижение компромисса.

*Гарри Каспаров — физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.