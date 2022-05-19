Илон Маск назвал демократов США «партией раскола и ненвисти» и отказался их поддерживать

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск негативно высказался в отношении Демократической партии США. По мнению миллиардера, они представляют собой «партию раскола и ненависти». Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.

Маск признался, что раньше отдавал свой голос за демократов, но эти времена и подобные решения остались в прошлом.

«Они стали партией раскола и ненависти, поэтому я больше не смогу их поддерживать», — написал он.

В дальнейшем Маск пообещал поддерживать республиканцев. При этом предприниматель допустил, что из-за его высказывания демократы могут начать против него «кампанию грязных уловок».

Ранее бывший президент США, представитель Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что никогда не вернется в Twitter. Его аккаунт в этой соцсети заблокировали в начале 2021 года после штурма Капитолия, который устроили сторонники политика. В апреле 2022 года стало известно, что Илон Маск намерен купить Twitter. В этой связи он пообещал разблокировать учетную запись бывшего американского лидера.